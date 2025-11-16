昇格プレーオフをめぐる激しい攻防明治安田J3リーグ第36節が行われた。自動昇格圏の2位以内、そしてJ2昇格プレーオフ圏内となる6位以内をめぐる争いは、勝ち点を分け合うチームが多く、最終盤でさらに激しい混戦の様相を呈している。首位の栃木シティFCはFC岐阜に0-2で敗れ、勝ち点71で足踏み。2位のヴァンラーレ八戸も高知ユナイテッドSCと0-0で引き分け、勝ち点1の上積みにとどまった。2強を追う3位の鹿児島ユナイテッドFC