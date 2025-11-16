野球日韓戦で実現した超異例、トランペット応援歌の応酬野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦を戦った。これまでトランペットを使っての応援といえば日本の独壇場だったが、この大会では韓国側も“応戦”した。異例の応援合戦が実現した事情とは。14日の韓国代表の練習中、突然外野席からトランペットの音色が響き渡った。聞けば、韓国プロ野球で使