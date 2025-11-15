Appleは、米国のパスポート情報からApple Walletで「Digital ID」を作成し、iPhoneやApple Watchで提示できる機能を導入した。まずは米国250以上の空港のTSAチェックポイントでベータ版として展開され、米国国内旅行中の本人確認に使用できる。 セキュリティ基準を満たした「REAL ID」準拠の運転免許証や州発行の身分証明書を持っていない場合でも、Digital IDを信頼性の高いIDとして提示できるようになる。