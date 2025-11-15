アルゼンチン代表は14日の国際親善試合でアンゴラ代表と対戦。FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／MLS）が1ゴール1アシストの活躍を披露した。試合はアンゴラ独立50周年を記念して、同国の首都ルアンダで行われた。アルゼンチンはアンゴラのフィジカルや良好とは言えないピッチコンディション、30度を超える気温に苦しめられた。それでも、43分にメッシのスルーパスに抜け出したFWラウタロ・マルティネス（インテル／