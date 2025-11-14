大手貴金属会社の偽の刻印が入った金の延べ棒を正規品として販売し、およそ95億円を売り上げていたとみられる中国籍の会社役員ら8人が逮捕されました。逮捕されたのは、中国籍で会社役員の楊暁東容疑者（39）ら8人です。楊容疑者らは今年3月から4月にかけて、大手貴金属会社の偽の刻印が入った金の延べ棒38本を都内の業者に販売し、およそ6億円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、楊容疑者らは金を密輸する