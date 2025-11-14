立ちんぼは壊滅か。高市早苗首相が国会で買春行為の罰則化を検討するよう法務大臣に指示したことが話題だ。やり取りがあったのは１１日の衆院予算委員会だった。有志の会の緒方林太郎衆院議員は売春防止法をテーマに質問。「売春防止法は売春をする者による勧誘が罰せられる」と勧誘した売春側への罰則はあると指摘した上で、「なぜかというと社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすという理由。ようするに街娼は見た目が悪くて