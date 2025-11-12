シャオミ・ジャパンは、スマートカメラ「Xiaomi スマートカメラC201」を発売した。市場想定価格は3080円になる見込み。 フルHD撮影対応のスマートカメラ 解像度は200万画素。フルHDでの撮影が可能で、被写体を細部まで捉える。レンズは上下左右に回転し、レンズを物理的に遮断することでプライバシーを確保できる。6つの赤外線照射器を備えており、夜間も鮮明な映像を撮影できる。高感度画像セ