シャオミ・ジャパンは、スマートカメラ「Xiaomi スマートカメラC201」を発売した。市場想定価格は3080円になる見込み。

フルHD撮影対応のスマートカメラ

解像度は200万画素。フルHDでの撮影が可能で、被写体を細部まで捉える。レンズは上下左右に回転し、レンズを物理的に遮断することでプライバシーを確保できる。6つの赤外線照射器を備えており、夜間も鮮明な映像を撮影できる。高感度画像センサーで低照度下でもカラー画像を長期間保持できるという。

オンデバイス処理で人間やペットを検知するAIを備え、リアルタイムにスマートフォンの「Xiaomi Home」アプリに通知される。アプリでは映像の表示、録画、カメラのレンズの回転操作、通話のほか、Google HomeやAlexaによる音声操作ができる。

本体の大きさは78×76×115mm。Wi-Fi 6（2.4GHz）に対応する。256GBまでのmicroSDカードを利用できる。

ポータブルスピーカー2機種に新色

ポータブルスピーカー「Xiaomi サウンドアウトドア」にはゴールドとグリーンの新色が追加された。これまでのレッドとブルー、ブラックとあわせて5色展開となる。市場想定価格は5980円。

また、よりコンパクトなポータブルスピーカー「Xiaomi サウンドポケット」にも、ピンクとブルーグレーの新色が追加された。これまでのブラックとあわせて3色展開となる。市場想定価格は2180円。