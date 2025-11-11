ニューストップ > 国内ニュース > 俳優・仲代達矢さんが死去、92歳 映画「影武者」などで主演務める 訃報・おくやみ 仲代達矢 女優・俳優 エンタメ・芸能ニュース 俳優・仲代達矢さんが死去、92歳 映画「影武者」などで主演務める 2025年11月11日 10時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 仲代達矢さんが11日、92歳で死去したことが分かったと共同通信が報じた 映画「人間の条件」や黒沢明監督の「影武者」などで主演を務めた仲代さん 主宰する「無名塾」で後進を育てたほか、文化勲章を受章していた 記事を読む おすすめ記事 Perfumeあ〜ちゃん、一般男性との結婚発表 お相手はファン「心から応援してくれている」【コメント全文】 2025年11月11日 12時4分 ＪＲ東日本のモバイルスイカ、決済枠上限を２万円から「数十万円」規模へ 2025年11月10日 21時10分 辛坊治郎氏、立花容疑者の逮捕に私見「ちょっとこれはありえない」「警察が介入するのは間違っている」 2025年11月10日 20時58分 水卜麻美アナウンサーが涙の追悼「ごめんなさい、絶対泣かないと思ってたのに…」急逝の菅谷大介アナとの最後の会話明かす「菅谷さんすごく聞き上手なので」 2025年11月11日 8時59分 三山凌輝、脱退発表後の“不満ぶちまけ”投稿が波紋…BE:FIRSTメンバーの謝罪動画には「知らなかった」 2025年11月10日 18時11分