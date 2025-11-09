第44回全国豊かな海づくり大会の式典であいさつされる天皇陛下と皇后さま＝9日午前、三重県志摩市（代表撮影）三重県を訪問中の天皇、皇后両陛下は9日、志摩市の阿児アリーナで開かれた第44回全国豊かな海づくり大会の式典に出席された。天皇陛下は「全国各地において日頃から豊かな海づくりに取り組んでいる皆さんの活動が、今後とも多くの人々によって支えられ、さらに発展していくことを希望する」とあいさつした。その後、