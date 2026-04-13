角田が公開したパティシエ体験が反響を呼んでいる(C)産経新聞社2024年パリ五輪柔道女子48キロ級の金メダリストの角田夏実さんが、4月10日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、“パティシエ姿”でお菓子つくりに挑む様子を公開した。【動画】「学生の頃からの夢だった」というパティシエに挑戦！「日増しに綺麗になっていく」角田夏実が公開したケーキ作りの実際の様子角田さんは動画内で「パティシエ体験が学生の頃からの夢だ