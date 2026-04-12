天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは母校の学習院大学を私的に訪問されました。午前11時半頃、愛子さまは東京・豊島区の学習院大学を訪問されました。目白キャンパスでは、卒業生や在校生が集まる「オール学習院の集い」が行われ、愛子さまは高校生だった2017年には学習院初等科・管弦楽部の卒業生としてコンサートでチェロを演奏するなど、毎年のように足を運ばれています。東日本大震災から15年にあたり、今月6日から被災地・福島