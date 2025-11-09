サッカー元イングランド代表デビッド・ベッカムが、スポーツと慈善活動への貢献を称えられ、4日、ウィンザー城でチャールズ国王よりナイトの称号を授与された。 【写真】国王に剣をかざされ…人生最良の瞬間妻の仕立てた衣装で式典に臨んだベッカム 式には妻で歌手のヴィクトリア・ベッカムと両親が同席。 ベッカムは「ナイトの称号を受けてるなんて、想像もしてないよ」と語り、「ロンドン東部レ