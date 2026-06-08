貯金ゼロで定年まで10年を切った"推し活沼"にはまるアラフィフ女性からの相談。「老後に備えて“推し降り（推し活をやめること）”するべき？」――、この問いをFPにぶつけたら、どんな答えが返ってくるだろうか。「推し活予算を決めましょう」「遠征費はLCCで節約を」といった、手堅いアドバイスが来るかと思いきや……、FP・山口京子さんは「推し活、何が悪い？一生推せばいいんです」と言う。【写真を見る】1位は「キムタク」