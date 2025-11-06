今夏イングランド2部バーミンガム・シティへと加入した日本代表FW古橋亨梧。1000万ポンド（約20億円）という2部クラブとしては超高額の移籍金だったが、ここまでリーグ戦12試合0得点と苦戦が続いている。そんな現状にはサポーターからも賛否両論の声も。一方で地元メディア『Birmingham Live』によると、クラブの指揮官であるクリス・デイヴィス監督は古橋を支持しているようだ。バーミンガムは、4日に行われたミルウォール戦で4-0