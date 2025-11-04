元衆議院議員で共産党員の池内さおり氏（43）が4日、自身のXを更新。高市早苗首相の“親密外交”を批判した自身の発言を謝罪した。池内氏は先月30日、日米首脳会談での高市早苗首相の振る舞いについて「腰に手をまわされ満面の笑顔で受け入れる総理大臣の数々のシーン。苦しすぎて写真引用不可能日本が対米屈従権力であることに加え、女性差別を『ものともせず』のし上がった人物の悲しい姿。彼女個人の自己顕示欲の強さも痛