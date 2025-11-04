ドクターX』新構想が破談「視聴率女王」の座は、かくも無情に入れ替わるのか……。女優・米倉涼子（50）が、今夏、厚生労働省麻薬取締部（通称マトリ）の捜査対象になったと『文春オンライン』で報じられてから１ヵ月近くが経とうとしている。米倉といえば、長年にわたりテレビ朝日が誇る人気ドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』の主演を務めてきた。だが、今回の報道により、構想が持ち上がっていた新シリーズの制作は絶