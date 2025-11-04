株式会社リンクス（東京都港区）は、このほど「夫婦の営み」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、営みがなくなった理由は、男性は「相手に拒否された」、女性は「疲れる・面倒」がそれぞれ最多となりました。では、営みがないことをどう感じているのでしょうか。【グラフ】男女別の「営みがなくなった理由」を見る調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』のユーザー3000人（男性1467人、女