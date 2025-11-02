ローチケ（ローソンチケット）を運営するローソンエンタテインメントは10月31日、チケット販売委託先のローソンで、チケット台紙100枚を紛失したと明らかにした。【写真】GLAY、ローソン50周年を祝うスペシャルライブ開催決定「このたび、弊社からのチケット販売委託先であるローソンにおいて、チケット台紙100枚が、チケット台紙を保管していた愛知県内の商品配送センター内で紛失したことが判明いたしました。既にローソンか