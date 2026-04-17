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HIKAKINがプロデュースする麦茶「ONICHA」に反響「発売まであと7日」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • HIKAKINが17日、麦茶「ONICHA」の発売まであと7日だとYouTubeで報告した
  • 「楽しみにしてますよ!」「買いますね!」など温かい言葉が届いていると説明
  • 「本当にありがとうございます」と笑顔をみせていた
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