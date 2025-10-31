全国各地で相次いでいる熊による被害。かつては山地だけでの出来事かと思われていたが、昨今は住宅地に熊が出没し、人間を襲撃するケースが多発している。【衝撃写真】「6発撃っても死なない」「頭皮が裂けてにホッチキス30針」ヒグマに襲われた男性の生々しい傷跡なかでも、"おとなしい性格"だと言われていたツキノワグマが無差別に人間を襲う事件も珍しくない。これから人間はどう熊と相対していけばいいのだろうか。それを