テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズが放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜午前９時３０分）を最後に放送終了すると報じられ、話題を集めている。テレ朝は放送終了を正式発表していないが、過去にシリーズ作品に出演していた俳優や女優も自身のＳＮＳで言及している。「獣拳戦隊ゲキレンジャー」（２００７〜０８年）でゲキイエロー役だった元女優の福井未菜さんは３０日、Ｘで「１９７５年から半世紀。この偉大な歴