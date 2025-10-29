ＪＲ東海がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆８６５０億円から１兆９３７０億円（前期比５．７％増）へ、営業利益を６６７０億円から７４６０億円（同６．１％増）へ、純利益を４２３０億円から４８００億円（同４．７％増）へ上方修正した。 上期において、東海道新幹線・在来線ともに利用が好調に推移し運輸収入が過去最大となったほか、グループ会社の売り上げも増加するなど