日立建機が反発し上場来高値を更新している。２８日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆３０００億円から１兆３２００億円（前期比３．７％減）へ、調整後営業利益を１３００億円から１３２０億円（同９．０％減）へ、純利益を７３０億円から７４０億円（同９．１％減）へ上方修正したことが好感されている。 北米などを中心に油圧ショベルの需要が想定を上回り堅調に推移していることに加えて