【勝利の女神：NIKKE アニス こーどリールフィギュア】 10月28日より全国のゲームセンター、オンラインクレーンにて展開 サイズ：全高約13cm BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「勝利の女神：NIKKE アニス こーどリールフィギュア」を10月28日より全国のゲームセンター、オンラインクレーンにて展開している。