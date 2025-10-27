井村屋グループが大幅反発し、２１年３月以来約４年７カ月ぶりの高値となっている。前週末２４日の取引終了後に集計中の９月中間期連結業績について、売上高が従来予想の２５２億円から２６２億３７００万円（前年同期比７．６％増）へ、営業利益が１５億円から１９億７２００万円（同３７．６％増）へ、純利益が１１億円から１４億５２００万円（同３７．４％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されて