プロレド・パートナーズが４日ぶりに急反発した。同社は前週末２４日の取引終了後、営業投資有価証券の売却による売上高の計上見込みについて発表。連結売上高２７億９２００万円を計上する見込みだと発表しており、材料視されたようだ。同社グループが出資している投資事業有限責任組合が保有する営業投資有価証券の一部を売却した。２５年１０月期の連結業績に及ぼす影響については他の要因を含めて精査中と