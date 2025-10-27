京阪神ビルディングが３日ぶりに反発。アクティビストとして知られるストラテジックキャピタル（東京都渋谷区）が京阪神ビル株を買い増していたことが、２４日の取引終了後に明らかとなった。同日に提出された変更報告書によると、ストラテジックキャピタルの保有割合は７．１４％から８．２８％に上昇した。報告義務発生日は１７日。保有目的は「純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと」としている。 出所：MINKAB