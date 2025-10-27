◇ワールドシリーズ第2戦ドジャース5―1ブルージェイズ （2025年10月25日トロント）ドジャース・スミスが攻守で山本の2戦連続完投をサポートした。捕手として好投を引き出し「手ごわい相手打線を、よくねじ伏せた。球を動かしながら、うまく三振も取れていた。この2試合はとにかく圧倒的」と称賛した。4番としては初回に先制打を放つと、同点の7回には勝ち越しの左越えソロを放つなど2安打3打点。「ヨシのピッチングに乗