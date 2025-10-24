岡本硝子が上げ幅を急拡大している。同社は２４日午前１０時、Ｕ－ＭＡＰ（名古屋市千種区）と協業を進める窒化アルミニウム放熱基板について、量産出荷を開始したと発表した。量産第一弾の製品は車載ライティングシステムやスマートフォンのフラッシュライト向けに使用される。今後はロジック半導体や、ＡＩデータセンターの増大によって市場の急拡大が期待されるパワー半導体などにも対象を広げ