【モデルプレス＝2025/10/21】“日本一かわいい女子中学生”を決めるコンテスト「JCミスコン2025」の敗者復活戦の結果が、10月21日に発表。これで、ファイナリスト14人が出揃った。【写真】SNSでも話題 “日本一かわいい中学生”も最終決戦に参加敗者復活枠は、「こと」さんと「あいる」さんに決定。今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29・30日（予定）に都内で行われる授賞式にて