バンダイは、「CONVERGE MOTION ウルトラマン14(10個入)」(7,590円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「CONVERGE MOTION ウルトラマン14(10個入)」(7,590円)今年30周年を迎える『ウルトラマンティガ』から、グリッターティガ、ゴルザ、キリエロイドがラインナップ。そして「CONVERGE MOTION ウルトラマン」100体目記念