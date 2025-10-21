一人の男性が6歳から25歳の現在に至るまでの成長記録をTikTokに投稿したところ、幼いころからの変わらない美形ぶりに「ずっと人生のピーク」「最初から最後までイケメン」などとコメントが寄せられ、話題となりました。【アフター写真】6歳の美少年→103kgラガーマン→モデルへ衝撃の20年間の全貌を見る投稿主は、モデル業の傍ら宮古島のハンバーガーショップで働く、てったさん（@tettaelua）です。あどけない幼稚園時代から、