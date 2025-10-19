エレベーターで登る「無痛登山」、ゆっくり地上に降りる「スローバンジー」、水面に身を任せる「ゆる漂流」。中国では体力をほとんど使わずに最大限の心理的満足を得る「窩囊游（ゆる旅）」が静かにブームを巻き起こしている。中国メディアが伝えた。刺激を求めつつも、安全で癒やされたい人のための新しい旅のスタイルだ。中国通信社（CNS）によると、北京市の黄花城水長城、湖北省黄石市の「天空の城」、湖南省長沙市の石