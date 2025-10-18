北山宏光さんと松村沙友理さんが共演する長編実写ゲーム『AKIBA LOST』。作品は、ゲームのみならずドラマも放送されることが決定しています。撮影の難しさや貴重な裏話を2人にインタビューしました。長編実写ゲーム『AKIBA LOST』は、未解決事件をテーマにした新作ゲームの開発発表を機に、不可解な失踪事件が起こり始めるサスペンスゲーム。プレーヤーは、主人公と6人の女性キャラクターを操作しながら真相に迫っていきます。北山