高校時代の青木被告（集合写真）NEWSポストセブン

長野・中野市の警官ら4人殺害事件「ぼっち」などの妄想にとらわれた被告

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 長野県中野市で警官ら4人を殺害したとして罪に問われた被告の裁判
  • 長野地裁で14日に死刑が言い渡されたとNEWSポストセブンが伝えた
  • 被告には「ぼっち」「キモい」と悪口が聞こえるという妄想があったとされる
記事を読む

おすすめ記事

  • 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢
    「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分
  • 「女の子が望むままにやっちまった」…?4000円援交?の元官邸事務官?いまだ反省の色なし?
    「女の子が望むままにやっちまった」…?4000円援交?の元官邸事務官?いまだ反省の色なし? 2025年10月14日 12時0分
  • BTSリーダーも愛読する『死にたいけどトッポッキは食べたい』の著者が35歳で死去　5人に臓器提供
    BTSリーダーも愛読する『死にたいけどトッポッキは食べたい』の著者が35歳で死去　5人に臓器提供 2025年10月17日 11時11分
  • 　ナインティナイン・岡村隆史
    ナイナイ岡村　駅職員の対応に憤り「なんでそんな意地悪言うねん」　改札でトラブル「さっきの見せて」に 2025年10月17日 17時34分
  • レフェリー時代の笹崎勝巳さん（2024年）
    クマ被害か…元レフェリー笹崎勝巳さん　ロッシー小川氏、里村明衣子代表らがSNSで沈痛 2025年10月17日 21時35分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 中学生に性暴行か「望むままに」
    3. 3. BTSリーダーの愛読書 著者が死去
    4. 4. 岡村隆史 駅職員の対応に憤り
    5. 5. クマ被害? こんな最期ありえない
    6. 6. 千葉で12歳死亡 父が無理心中か
    7. 7. 米倉CM出演会社が「意味深コメ」
    8. 8. 男性遺体 熊が食べるため襲った?
    9. 9. ミセス重大発表「肩透かし」怒り
    10. 10. 卵が詰まり小1死亡 市は争う姿勢
    1. 11. 議員定数を削減へ? 自民議員驚き
    2. 12. 大谷の取材で「NGワード」連発
    3. 13. 「大事なところでミスる」玉木氏
    4. 14. スガキヤ 一部で「警告」貼り紙
    5. 15. 鳥羽水族館 飼育係にモザイクへ
    6. 16. 大平祥生の二股疑惑「横尾現象」
    7. 17. 消費税率0%「かなり厳しい」
    8. 18. 日テレ森圭介アナ「ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．」欠席　理由説明なしもＸに意味深投稿　前日に大人気ゲームが発売
    9. 19. 木村拓哉の新CM「食べ方」が話題
    10. 20. 名古屋の3人死傷「夜通し運転」
    1. 1. クマ被害? こんな最期ありえない
    2. 2. 千葉で12歳死亡 父が無理心中か
    3. 3. 男性遺体 熊が食べるため襲った?
    4. 4. 卵が詰まり小1死亡 市は争う姿勢
    5. 5. 議員定数を削減へ? 自民議員驚き
    6. 6. 鳥羽水族館 飼育係にモザイクへ
    7. 7. スガキヤ 一部で「警告」貼り紙
    8. 8. 名古屋の3人死傷「夜通し運転」
    9. 9. 「吉野家コピペ」反響に世代で差
    10. 10. 熊襲撃? 死亡男性は元レフェリー
    1. 11. 年金だけじゃ…ATMで見た現実
    2. 12. 「クマ送る」秋田前知事語る真意
    3. 13. クマ襲撃「穴持たず」に警戒
    4. 14. 安倍氏巡る新連載PR 毎日が謝罪
    5. 15. 前橋市長の少女時代 同級生証言
    6. 16. 佳子さま「クッキリ服」に賛否も
    7. 17. 元首相・村山富市氏 101歳で死去
    8. 18. 外国人が被災民家で配信 炎上
    9. 19. 首相の座逃した玉木氏に疑問の声
    10. 20. 英会話「NOVA」が景品表示法違反
    1. 1. 中学生に性暴行か「望むままに」
    2. 2. 消費税率0%「かなり厳しい」
    3. 3. NHK受信料の削減 自民に協議要請
    4. 4. 夫をイクメン化した 妻に悲劇
    5. 5. 小ワイプに玉木代表 屈辱の2分間
    6. 6. 40代以降 いらない付き合い解説
    7. 7. 前橋市長が続投表明 SNS怒りの声
    8. 8. 78歳女性 不動産収入が月3桁万円
    9. 9. トランプ氏と昭恵さん 面会へ
    10. 10. 自転車に青切符導入「厳しすぎ」
    1. 11. 女JPドラゴン 拘束後の映像入手
    2. 12. 玉木代表 覚悟にある変化が発生
    3. 13. 自民、議員削減の受け入れ調整
    4. 14. 高市総裁 多数派工作にリスクか
    5. 15. 「女性の園」で体液 恐怖訴える
    6. 16. ボーガンで4人殺傷 身勝手な供述
    7. 17. 何様? 立憲幹事長の態度に呆れ声
    8. 18. 市長名が入った賞状「いらねえ」
    9. 19. 国会議員の定数削減、国民民主の玉木代表「賛成するので冒頭で処理しよう」
    10. 20. 車434台盗んだか 越人の男追送検
    1. 1. BTSリーダーの愛読書 著者が死去
    2. 2. 美人配信者が死去 拷問受けたか
    3. 3. 固体電池の「難題解決」に成功
    4. 4. 中国軍の幹部に異例の大量処分
    5. 5. ウルトラマン版権問題 再び波紋
    6. 6. 中国専門家「台湾回収できぬ」
    7. 7. 「陰毛付きTバック」が発表 物議
    8. 8. 独で慰安婦像撤去 業者が指示
    9. 9. 性暴行の加害者情報公開 韓実刑
    10. 10. 最強パスポート 米国がTOP10外
    1. 11. 米大統領 ウに「米国も必要」
    2. 12. 中国製造業 15年連続世界首位
    3. 13. 中国メディアがノーベル賞に指摘
    4. 14. カニエとの結婚生活「有害」とも
    5. 15. Kビザ導入→中国人留学生増加も
    6. 16. 米予算局 1兆7千億円超を即停止
    7. 17. 高市氏 靖国参拝見送りに注文
    8. 18. 米「麻薬運搬船」攻撃 2人を拘束
    9. 19. 「乳がん認識改善」に指摘相次ぐ
    10. 20. 元ADOR前代表 過料処分が確定
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 駐車料金値上げに「ふざけるな」
    3. 3. 「シニアの働き方」の実態
    4. 4. 世代交代のアメ横「中国化」の波
    5. 5. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
    6. 6. 佐々木希の「キュート」な新CM
    7. 7. 3メガバンク ステーブルコイン
    8. 8. 髪を乾かす「ヘアドライヤー」
    9. 9. NY序盤から円安 150円台に戻る
    10. 10. 撮影だけで即査定 フリマアプリ
    1. 11. モバブ 安全に使うための注意点
    2. 12. 1年で約500万円を喪失 原因は
    3. 13. 福岡の癒し系賃貸 穴場を発見
    4. 14. 三菱UFJなど 仮想通貨で連携検討
    5. 15. 50代で独立 夢は「無謀な賭け」
    6. 16. 同じ職場で働ける高齢者は?
    7. 17. 改悪クレカに代わる最強のクレカ
    8. 18. 主要商品で唯一「生き残った」銀
    9. 19. ミドルシニア世代「ポストオフ」
    10. 20. 東芝 3年間で約350億円を投資
    1. 1. ヨドバシ 公式ストアを開設へ
    2. 2. お得なゲーミングチェアが登場
    3. 3. マック店員とUber配達員に亀裂?
    4. 4. 人気のカドカワ漫画が最大50%OFF
    5. 5. 車のUSB-Cケーブル 解決策は
    6. 6. 蒸気船ウィリーの映画 11月公開
    7. 7. 再び高性能タブレット市場に
    8. 8. 「au PAY」でお得に決済する方法
    9. 9. 人間の腸内細菌は過酷な宇宙空間でも生き延びることが判明
    10. 10. 「ライカ100年」内覧会が開催
    1. 11. ゲーミングヘッドセットで11万円超え。あり？なし？
    2. 12. アニメ「藤本タツキ 17-26」初日舞台あいさつ！7人の監督が舞台に勢ぞろい／各コメントあり
    3. 13. 「塊魂」14年ぶりの家庭用最新作。「ワンス・アポン・ア・塊魂」は時空を超える
    4. 14. Macユーザーがマウス使わぬ理由
    5. 15. カシオ、奥田民生ソロ30周年＆生誕60周年を記念した「OCEANUS」限定モデル - 世界限定1,000本
    6. 16. サム・アルトマンが東京で語った「AIと創造性」「OpenAI初のハードウェア」。
    7. 17. Final Cut Pro 10.6アップデート開始。8Kビデオのパフォーマンス向上。新型MacBook Proで本領発揮
    8. 18. Intel チップでAMDの王座脅かす?
    9. 19. iiyama、USB Type-C接続対応23.8型液晶ディスプレイ発売
    10. 20. ダークパターン対策協会が「NDD認定制度」正式運用を開始、現状と今後の展望を語る
    1. 1. 大谷の取材で「NGワード」連発
    2. 2. 「打てる訳ない」と朗希に衝撃
    3. 3. 最新のFIFAランク 日本は19位
    4. 4. 今季で退任のDeNA三浦監督　3連敗終戦後に阪神・球児監督から花束、甲子園ビジョンにも「ありがとう」
    5. 5. DeNAオーナー、ファンに謝罪
    6. 6. 亀田興毅 30億円稼ぐも全部ない
    7. 7. ソフトバンク初黒星 上沢6失点KO
    8. 8. 渋野日向子「6連続」なら危機が
    9. 9. 相撲の英公演 力士が観光名所も
    10. 10. 比嘉大吾が引退表明を「保留」に
    1. 11. 門倉健氏 失踪騒動の真相を語る
    2. 12. WWE日本大会 中邑真輔が凱旋勝利
    3. 13. 大谷 WS進出大手90分後に1枚公開
    4. 14. 巨人 来季ダメなら幹部の首飛ぶ?
    5. 15. 元力士、大麻所持の疑いで逮捕
    6. 16. 大谷翔平らに新たな「異名」誕生
    7. 17. DeNA バウアーら助っ人の去就は
    8. 18. ソフトBの選手 婚約者に暴力を?
    9. 19. アンチェロッティ監督が文化体感
    10. 20. 阪神の日本シリーズ進出決定
    1. 1. 岡村隆史 駅職員の対応に憤り
    2. 2. 米倉CM出演会社が「意味深コメ」
    3. 3. ミセス重大発表「肩透かし」怒り
    4. 4. 「大事なところでミスる」玉木氏
    5. 5. 大平祥生の二股疑惑「横尾現象」
    6. 6. 日テレ森圭介アナ「ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．」欠席　理由説明なしもＸに意味深投稿　前日に大人気ゲームが発売
    7. 7. 木村拓哉の新CM「食べ方」が話題
    8. 8. 菊地亜美 転職した父の職業告白
    9. 9. 3児の母でSEXY女優 大正解だった
    10. 10. 客を入れてから中止発表 賛否
    1. 11. 石原さとみ復帰 ネットくぎ付け
    2. 12. TWICE 下着丸出しSEXY衣装に賛否
    3. 13. ユーミン ChatGPTの作詞に不満げ
    4. 14. 環奈「弱り目にたたり目」状況か
    5. 15. 全身タトゥー 女性彫り師の軌跡
    6. 16. 大橋未歩 NYでの生活費事情告白
    7. 17. 中村獅童の家族企画連発か 不満
    8. 18. 大谷が好き「女優N」めぐり憶測
    9. 19. なべやかん「勝手に死んでたい」
    10. 20. AdoのMV問題「無関与」の違和感
    1. 1. 大化け後に悲惨な末路をた企業
    2. 2. 満員電車で遭遇した恐怖の恐怖
    3. 3. 定時退社も K田の職場の体質
    4. 4. グウィネスのキスシーンに興奮
    5. 5. 使いはじめて肌が変わったコスメ
    6. 6. 3COINSの「新作収納」が便利
    7. 7. RMKの限定コレクションが登場
    8. 8. 「小学生並み」男と別れるべきか
    9. 9. イメチェンに失敗 ウルフ風ボブ
    10. 10. ハーゲンダッツ 新作ミニカップ
    1. 11. しまむらの「柄ボトムス」紹介
    2. 12. 幼稚園通い タジタジする先輩
    3. 13. 透明感カラーを生かしたコーデ術
    4. 14. クレイツの「大人気コテ」に38mm
    5. 15. ガリガリ君 ポケモンとコラボ
    6. 16. キティとコラボ 上品な腕時計
    7. 17. 「わがまちうどん47」全国で販売
    8. 18. 雷親父が怒る 漫画にツッコミ
    9. 19. 学歴で嫌な人物撃退 思わぬ効果
    10. 20. 空腹抱え順番待ち ヒーロー登場