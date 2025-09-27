長野県の有力者の長男として生まれ、両親に溺愛されて何不自由なく育ったはずの青年は、4人を惨殺した容疑で逮捕・起訴された。黙秘を続けていた青木政憲被告（34）が法廷で語ったこと、そして遺族たちが言葉を詰まらせながら話したこととは――。 【画像】青木被告の両親が敷地内に建てたもの 「本当のことを話してほしかったです」 2023年5月、長野県中野市で男が猟銃を発砲するなどして警察官2人を含む男女