大谷翔平（31=ドジャース）と言えば、2年連続本塁打王を獲得したパワーはもちろん、飛び抜けた修正能力も売り。結果が出なくても、すぐに調子を取り戻す。スランプと呼ぶような時期がほとんどない。【もっと読む】ドジャース大谷翔平が直面する米国人の「差別的敵愾心」…米野球専門誌はMVPに選ばず今季は162試合中158試合に出場。登板日も打席に立ち続けたにもかかわらず、無安打が3試合以上続いたケースは一度もない。2戦連