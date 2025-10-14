aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ê¡²¬¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÁ°È±¤ò¾å¤²¡¢¾®´é¤Ö¤êºÝÎ©¤Ä¥«¥ê¥Ê¡¿²­Æì¡¢Åìµþ¡¢ËÌ³¤Æ»¡ÄÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê5ËÜ¡Ë ¢£¥¹¥Þ¥ÛÊÒ¼ê¤Ë·Ú¤ä¤«¤ËÊ¡²¬¤Î³¹¤òÊâ¤¯aespa¥«¥ê¥Ê 10·î4Æü¡¦5Æü¤Î¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ4ÅÔ»Ô¡¦Á´10¸ø±é¤ò½ä¤ë¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡Ø2025 ae