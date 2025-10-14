aespa¥«¥ê¥Ê¤¬ÊÑÁõ¤Ê¤·¤ÇÊ¡²¬¤Ë¹ßÎ×¡ª¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤â±£¤»¤Ê¤¤´°àú¤ÊÈþËÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡õ¡ÖÉáÄÌ¤Ë½ÐÊâ¤¤¤Æ¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â
aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ê¡²¬¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÁ°È±¤ò¾å¤²¡¢¾®´é¤Ö¤êºÝÎ©¤Ä¥«¥ê¥Ê¡¿²Æì¡¢Åìµþ¡¢ËÌ³¤Æ»¡ÄÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê5ËÜ¡Ë
¢£¥¹¥Þ¥ÛÊÒ¼ê¤Ë·Ú¤ä¤«¤ËÊ¡²¬¤Î³¹¤òÊâ¤¯aespa¥«¥ê¥Ê
10·î4Æü¡¦5Æü¤Î¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ4ÅÔ»Ô¡¦Á´10¸ø±é¤ò½ä¤ë¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡Ø2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤Îaespa¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¥«¥ê¥Ê¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç²á¤´¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¿¥¤¥à¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö»ä¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤¿Åê¹Æ¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤¬±Ç¤Ã¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ê¤Ë¡¢Á°Êý¤ò»Øº¹¤¹¥«¥ê¥Ê¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÇÁ°È±¤ò¾å¤²¡¢¹õ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ç¡¢ÊÑÁõ¤â¤»¤º¤ËÊ¡²¬¤Î³¹¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6ËçÌÜ¤Ç¤ÏÃæ½§¤ÎÌë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê1Ëç¡¢8ËçÌÜ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë³¹¤òÊâ¤¯¥«¥ê¥Ê¤Ë»£±Æ¼Ô¤¬¡Ö¥¸¥ß¥ó¡ª¡Ê¥«¥ê¥Ê¤ÎËÜÌ¾¡Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤¦¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¬¤ì¤¿¸ÅËÜ²°¤ä¥Ñ¥ó²°¤Ç¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê10ËçÌÜ¡Ë¤â¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¥Ñー¥«ー¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤êÈï¤ê¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤ë¾Ð´é¤«¤é¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë½ÐÊâ¤¤¤Æ¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤òÊÑÁõ¤Ê¤·¤Ç¡Ä¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ìµ¤¤ËÀ»ÃÏ¤¬ÇúÃÂ¡×¡ÖÂçÌ¾¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡ÖÃæ½§¤Ë¥«¥ê¥Ê¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£