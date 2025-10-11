“包丁が苦手だけど家で野菜をいっぱい食べたい”というニーズに応えるため、ピーラーやスライサーが数多く発売されている。各社の使い勝手はどうなのか。生活史研究家の阿古真理さんが比較検証した――。■進化し続けるキッチンツールキッチンツール選びは悩ましい。その中でも最近は、調理時間を長引かせる「切る」作業をラクにするツールが充実し、台所の担い手を迷わせている。キッチンツールは使い手の経験や器用さ、ライフス