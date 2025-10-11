フリーマーケットアプリ「メルカリ」でカメラ用フィルムを購入し、撮影後に現像しようとしたら偽装が発覚した―。SNSに投稿されたトラブルが注目を集めている。富士フィルム35ミリフィルム「FUJICOLOR 200」の使用済み入れ物に、映画用フィルムが詰め替えられていたというもの。現像を依頼された写真家は「大切な思い出写真が粗悪なフィルムで台無しになる可能性もあります。信頼できる店で購入して」と警鐘を鳴らす。【写真】悪質