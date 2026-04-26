任天堂の人気ゲームであるマリオシリーズを原作としたアニメーション映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、4月24日に公開。TOHOシネマズでは限定グッズも発売されるが、その“価格”に衝撃の声が上がっている。【写真】「値段は全然かわいくない」高額転売も横行、限定のヨッシーグッズヨッシーの“高額グッズ”がさらに高値で転売『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、2023年に公開された『ザ・ス