篠原ともえが自身のInstagramを更新し、レジェンド吉田拓郎と共演した番組収録時の動画を投稿した。 【動画】番組「拓郎あいしてる」で共演した吉田拓郎と篠原ともえの歌唱動画 ■「拓郎あいしてる」に篠原ともえがゲストとして出演 10月7日に放送された『坂崎幸之助のお台場フォーク村』第172夜 特別編「拓郎あいしてる」。 2003年8月25日放送の『坂崎幸之助のお台場フォーク村』第1夜「吉田拓郎×THE ALFEE」の