篠原ともえが自身のInstagramを更新し、レジェンド吉田拓郎と共演した番組収録時の動画を投稿した。

【動画】番組「拓郎あいしてる」で共演した吉田拓郎と篠原ともえの歌唱動画

■「拓郎あいしてる」に篠原ともえがゲストとして出演

10月7日に放送された『坂崎幸之助のお台場フォーク村』第172夜 特別編「拓郎あいしてる」。

2003年8月25日放送の『坂崎幸之助のお台場フォーク村』第1夜「吉田拓郎×THE ALFEE」の放送から22年。『LOVE LOVE あいしてる 最終回・吉田拓郎卒業SP』を最後にテレビなどのメディアへの出演がなかった吉田拓郎がおよそ3年ぶりにテレビ番組に出演。

「拓郎あいしてる」には『LOVE LOVE あいしてる』で吉田と共演していた篠原もゲストとして登場した。

篠原は「特別番組『拓郎あいしてる』収録ムービー」とコメントし、番組収録中の動画を投稿。イスに座っている吉田に話しかけ、吉田が作曲を担当したいしだあゆみの「今夜は星空」を歌唱している様子、吉田がアコースティックギターを弾きながら「全部だきしめて」を歌唱している様子、吉田との2ショット撮影などが収められている。

SNSには「仲の良さが伝わってきました」「歌手しのらー本当に素敵」「拓郎さんかっこよすぎ」という声を見ることができる。

■動画：『拓郎あいしてる』での吉田拓郎＆篠原ともえの歌唱シーン

■篠原ともえが吉田拓郎との笑顔の2ショットを公開

別の投稿では「吉田拓郎さんが3年ぶりに番組で歌唱を披露されます」とコメントし、篠原が吉田と並んで笑顔を見せている2ショット（1枚目）を公開。

他に、収録中にやり取りしている様子を収めたショット（2枚目）、吉田、坂崎、武部聡志らとの集合ショット（3・4枚目）も公開している。