近年、バーやレストランのメニューで見かけることが増えた「モクテル」。英語のMock（似せた、真似た）とCocktail（カクテル）を合わせた造語だ。アルコールを使わず、見た目や香り、味わいを本格的に楽しめるノンアルコールカクテルとして人気が高まっている。そんなモクテルを題材にした注目作が、小菊路（こきくじ）よう氏による漫画『水曜姉弟』だ。そのコミックス第1話を紹介しよう。始まりは水曜日、突然“姉と弟”になった2