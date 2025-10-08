母の母国である韓国で代表選手となったカストロップ(C)Getty Images「アジアの虎」（韓国代表の愛称）の一員となったドイツ生まれの若武者が投じた“疑問”が衝撃を生んでいる。去る9月29日、韓国代表はパラグアイ代表とブラジル代表と対戦する親善試合のメンバーを発表。9月に続いて、ドイツ人の父と韓国人の母を持つイェンス・カストロップを招集した。【動画】劇的な芸術弾 韓国を救ったソン・フンミンのFKシーンをチェック