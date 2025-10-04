国民スポーツ大会陸上第2日第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は4日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第2日が行われ、少年女子A800メートル決勝で日本記録保持者・久保凛（大阪・東大阪大敬愛高3年）が昨年自身がマークした大会記録を更新する2分1秒72で連覇を飾った。朝から雨が降り、気温も低い悪条件。それでも、久保はいつも通りオープンレーンから積極的に先頭に立ち、後続を10メートル以上突き放した。目標の日本