イギリスのユダヤ教の礼拝所で10月2日、男が車で突っ込み刃物で襲撃する事件があり2人が死亡した。警察はテロ事件と断定し新たに3人を逮捕した。イギリス北部マンチェスターにあるユダヤ教の礼拝所で2日、男が外にいた人たちに車で突っ込み周囲にいた人を次々と刺した。これにより2人が死亡、4人が重傷を負い、男は駆けつけた警察官に射殺された。警察はテロ事件と断定し、35歳のシリア系イギリス人による犯行とみて調べていて、事