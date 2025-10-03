できる営業はどこが違うのか。テレアポによる法人営業で月1000万円の利益を生んだ実績を持つReverent社長の吉村恭平さんは「短時間で興味をもってもらうことが重要だ。相手が悩んでいるタイミングで『最後のひと押し』となるキラーフレーズがある」という――。※本稿は、吉村恭平『3分だけ会う時間を僕にください成果ゼロから月一千万の利益を生み出したトップ営業マンのテレアポ術』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。